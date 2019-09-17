Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка готова защитить себя и своих союзников в Персидском заливе.
Пенс прокомментировал недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне, сообщает
Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы, — заявил Пенс.
Политик рассказал, что США консультируются с союзниками, после чего президент Дональд Трамп примет решение по конкретным действиям в связи со сложившейся ситуацией.
Соединённые Штаты предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в заливе. Можете на это рассчитывать, — резюмировал Пенс.
Как ранее передавал News.ru, США собирают доказательства атаки на НПЗ Саудовской Аравии крылатыми ракетами из Ирана. Вашингтон готовится открыто обвинить Тегеран, представив свидетельства причастности Ирана к нападению в ООН.