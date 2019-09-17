https://static.news.ru/photo/14581462-d96c-11e9-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: آیرن/Wikimedia Commons

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка готова защитить себя и своих союзников в Персидском заливе.

Пенс прокомментировал недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне, сообщает РИА Новости . Вице-президент вновь упомянул Иран как возможного виновника нападения.

Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы, — заявил Пенс.

Политик рассказал, что США консультируются с союзниками, после чего президент Дональд Трамп примет решение по конкретным действиям в связи со сложившейся ситуацией.

Соединённые Штаты предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в заливе. Можете на это рассчитывать, — резюмировал Пенс.

Как ранее передавал News.ru, США собирают доказательства атаки на НПЗ Саудовской Аравии крылатыми ракетами из Ирана. Вашингтон готовится открыто обвинить Тегеран, представив свидетельства причастности Ирана к нападению в ООН.