Въезд в Саудовскую Аравию из стран, где был обнаружен коронавирус, ограничили. Теперь для этого необходимо заранее предоставлять медицинскую справку об отсутствии заболевания. Данную информацию обнародовали местные СМИ со ссылкой на заявление официального лица королевства.
В настоящий момент в Саудовской Аравии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
Любой, кто желает посетить Саудовскую Аравию из стран, затронутых инфекцией, должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, подтверждающую, что они не заражены коронавирусом, перед въездом на территорию королевства, — передаёт сообщение официального лица государства издание Saudi Gazette.
По данным на субботу, 7 марта, в мире коронавирусом заболели более 102 тысяч человек, умерли — 3,4 тысячи, выздоровели — более 57 тысяч.
Как ранее писал NEWS.ru, режим ЧП решили ввести исландские власти из-за роста числа инфицированных коронавирусом нового типа COVID-2019, сообщает Норвежское телеграфное бюро.
В учреждениях начинают действовать более жёсткие правила гигиены, направленные на предотвращение заражения.