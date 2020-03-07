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Правительство Саудовской Аравии задержало двух представителей королевской семьи по подозрению в госизмене. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Наифу и брату короля принцу Ахмеду грозит пожизненное заключение или казнь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правительство Саудовской Аравии задержало двух представителей королевской семьи по подозрению в госизмене. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Наифу и брату короля принцу Ахмеду грозит пожизненное заключение или казнь. Об...