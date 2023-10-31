Ветеран «Альфы» назвал особенности боев в подземных тоннелях Газы Подполковник ФСБ: ЦАХАЛ не затопит подземные тоннели в Газе из-за заложников

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля не станет затапливать подземные тоннели в секторе Газа или использовать газ для убийства находящихся там членов ХАМАС, заявил NEWS.ru подполковник ФСБ в запасе, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. Он отметил, что в тоннелях могут находиться заложники.

Проще было бы использовать газ или затопление, у Израиля есть такой опыт. Но в тоннелях могут находиться заложники и, наверное, такие методы для Израиля неприемлемы, поэтому приступили к подземной операции. Там отсутствует преимущество в жилой силе и бронетехнике, работа в стесненных условиях. Большое количество личного состава туда не опустишь, — сказал Филатов.

По словам военного эксперта, если территория лучше известна одной из сторон, то там могут быть установлены ловушки, минные заграждения, вплоть до схронов. С другой стороны, после зачистки наступающие силы могут зайти противнику с тыла. Филатов отметил, что подземные ходы для ведения боев — очень сложное место. Он также не исключил наличия у Израиля определенных разведданных, которые позволяют наносить удары точечно.

Я думаю, израильская армия не ведет себя прямолинейно. Израиль провел разведку, и какие-то помещения уничтожаются артиллерией или авиацией, — полагает эксперт.

Ранее ЦАХАЛ объявила о начале боев против ХАМАС в тоннелях сектора Газа. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявлял на встрече в Тегеране, что ХАМАС проложило в секторе Газа более 400 километров подземных ходов. Их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам.