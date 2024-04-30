«Ветер победить невозможно»: военэксперт о вторжении Израиля в Рафах Военэксперт Матвийчук: атака Израиля на Рафах приведет к гуманитарной катастрофе

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Международное сообщество, как и прежде, промолчит о военных действиях Израиля в случае наземной операции в Рафахе, а в самом населенном пункте при этом наступит гуманитарная катастрофа, заявил NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. Специалист также подчеркнул, что, несмотря на все попытки, израильская сторона не сможет победить ХАМАС.

Если Израиль начнет наземную операцию в Рафахе, то населенный пункт постигнет гуманитарная катастрофа. Стоит ждать многочисленных жертв среди гражданских. Но, как и раньше, все, так называемое, международное сообщество промолчит, им все равно. Коалиция, поддерживающая Запад, слишком сильна, — пояснил эксперт.

По словам Матвийчука, Иран и другие арабские страны не вступят в полномасштабный конфликт с Израилем, потому что сейчас они еще не готовы к этому. В итоге все будут молча наблюдать за гибелью палестинцев. В завершение специалист констатировал, что подобная риторика Тель-Авива приведет к еще большему градусу насилия и увеличению атак на Израиль.

Но ХАМАС Израиль вряд ли победит. Ветер победить невозможно. Предположу, что число атак на Израиль увеличится, в том числе со стороны радикальных группировок. ХАМАС в Газе применили партизанскую тактику, а против нее крайне сложно, практически невозможно что-либо предпринять, — подытожил он.

Ранее сообщалось о ведении подготовки Израилем к крупномасштабной военной операции в городе Рафах на юге Газы. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, он больше всего опасается того, что Армия Израиля намерена сделать это вне зависимости от поступления от США военной помощи.