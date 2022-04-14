Весна пришла: оппозиция готовит новое наступление на талибов в Афганистане

В Афганистан пришла весна, снег сходит с горных перевалов, и противники движения «Талибан» (запрещено в РФ) подготовили масштабное наступление. Силами повстанцев командуют в том числе бывшие высокопоставленные политические и военные деятели. Костяк сопротивления составляют как бывшие проамериканские члены сил безопасности Афганистана, так и простые афганцы, не согласные с исламистской политикой Талибана. Возглавляют отряды полевые командиры и кадровые военные.

Против повстанцев уже были проведены несколько атак в провинциях Панджшер и Баглан, но бойцам сопротивления удалось отбить талибов, хотя последние имели в своем распоряжении даже вертолеты. После этого партизан Панджшера и Баглана поздравил бывший президент Афганистана и один из лидеров сопротивления, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

«Третье по счету наступление поддерживаемых Пакистаном талибов на защитников Андараба (район провинции Баглан, населенный преимущественно таджиками) потерпело неудачу. Теперь это непобедимая долина. При этом надо отметить, что талибы понесли много потерь не только от рук сопротивления, но и из-за своих разногласий», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Северная провинция Баглан, Афганистан Yaqoub Azorda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, отдельные успехи повстанцев еще не означают, что у них есть реальные шансы заставить талибов принять их условия. Скорее всего, наступление сил сопротивления обречено на провал, поскольку его лидеры не координируют свои действия, а напротив, зачастую видят друг в друге соперников. Это происходит и потому, что этнически Афганистан очень неоднороден, в нем живут пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, белуджи, туркмены и другие народности. Часто бывает, что повстанческая группировка состоит из представителей одного конкретного этноса и продвигает именно свои интересы в ущерб остальным. Конечно, можно возразить, что у Афганистана есть и относительно успешный пример объединения различных фракций, речь идет об «Объединённом исламском фронте спасения Афганистана», также известном как «Северный альянс», который был создан в 1996 году и просуществовал до 2001 года. В него входили таджики, узбеки, хазарейцы и другие этнические меньшинства. Однако бесконечная череда раздоров и споров не позволила им продержаться вместе дольше пяти лет.

Другая проблема вооруженной антиталибской оппозиции — отсутствие помощи из-за рубежа. Если правительству Гани Запад поставлял самолеты и танки, то нынешним повстанцам приходится ограничиваться тем, что у них есть.

«Разрозненные местные повстанческие движения не представляют стратегической угрозы эмирату талибов, даже если они и могут ослабить его. „Талибан“ может развертывать силы против групп сопротивления и уничтожать их по одной», — считает специалист, которые в свое время консультировал правительство Гани по вопросам военной стратегии.

Боец сопротивления режиму «Талибан» Arman/XinHua/Global Look Press

Единственным возможным преимуществом бойцов сопротивления можно считать профессиональную подготовку, которую они успели пройти у офицеров американской коалиции. Хотя талибы имеют богатый военный опыт, но практически каждую неделю в ходе борьбы с группировками сопротивления они теряют своих воинов.

Одним из главных оплотов борьбы с «Талибаном» был «Фронт национального сопротивления», который базировался в Панджшерской долине примерно в 90 км к северу от Кабула. Движения возглавляет Ахмад Масуд — младший, сын Ахмад Шаха Масуда, Панджшерского Льва и одного из вдохновителей «Северного альянса». Именно Ахмад Шах считается в Афганистане символом сопротивления всем, кто посягает на независимость страны. Счастливый (прозвище, данное Ахмад Шаху) за свою жизнь успел несколько раз возглавить афганский народ в борьбе за независимость. Он вел борьбу против диктатора Мухаммеда Дауда, советских войск, «Талибана» и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Ахмад Масуд — младший не сразу пошел по пути отца. Он учился в Иране и Великобритании, после чего вернулся в родные края и занялся политикой. После прихода талибов к власти в сентябре 2020 года Масуд-младший отправился в долину Панджшер и объявил о создании движения сопротивления. Впрочем, его инициативу нельзя назвать особенно удачной. Судя по многочисленным сведениям из разных источников, еще осенью 2020 года движение, по сути, потерпело поражение, а сам Масуд признал , что его сторонникам остается только путь партизанской войны.

19 июля 2017 года. Сотрудники афганских сил безопасности принимают участие в военной операции против движения «Талибан» в провинции Кундуз, Афганистан Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press

Масуд-младший также время от времени встречается с талибами для переговоров, которые, впрочем, пока заканчивались максимум обещаниями о временном прекращении огня, которые не соблюдались. Повстанцы и талибы преследуют разные цели. Масуд хочет добиться создания коалиционного правительства, которое будет включать в себя представителей всех политических и этнических сторон, действующих в Афганистане. При этом талибов интересует лишь получение полного контроля над Пандшжером. Обсуждения кризиса проходят в традиционной для талибов манере — наряду с дипломатическими речами в ход с их стороны идут угрозы и запугивание.

Формирование коалиционного правительства с участием всех сторон осложняется тем, что политика талибов строится на исламских принципах, заложенных еще во время их первого периода правления (1996–2001), а оппозиционные силы хотят относительно либерально-демократическое правительство, наподобие того, что существовало с 2004 по 2021 год.

В Афганистане существуют и другие оппозиционные вооруженные группы, включая «Фронт свободы Афганистана», «Исламскую народную партию свободы Афганистана», «Движение туркестанских борцов за свободу» и другие. Их возглавляют бывшие высокопоставленные политики, в числе которых экс-министр обороны Афганистана в правительстве Гани Бисмилла Хана и бывший глава МВД Масуд Андараби.