https://static.news.ru/photo/6f343fd0-5a1a-11ea-a2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: IsraeliAirForce/facebook.com

Военные вертолёты израильской армии выпустили ракеты на юго-западе Сирии 28 февраля. По предварительной информации, техника открыла огонь в районе Голанских высот по региону Эль-Кунейтра.

В результате атаки ранения получили три бойца сирийских вооружённых сил, передаёт агентство САНА. Накануне 27 февраля беспилотник ВВС еврейского государства уничтожил транспортное средство в сирийской провинции Эль-Кунейтра, в районе Голанских высот. В результате операции один человек погиб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль заявил, что его истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии. Бомбардировке подвергся Дамаск, ракеты сбивали средства противовоздушной обороны САР.