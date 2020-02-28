Военные вертолёты израильской армии выпустили ракеты на юго-западе Сирии 28 февраля. По предварительной информации, техника открыла огонь в районе Голанских высот по региону Эль-Кунейтра.
В результате атаки ранения получили три бойца сирийских вооружённых сил,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль заявил, что его истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии. Бомбардировке подвергся Дамаск, ракеты сбивали средства противовоздушной обороны САР.
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