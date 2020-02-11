https://static.news.ru/photo/47302168-4cbc-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pau Rigol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вертолёт Ми-17 сбили, по предварительным данным, в районе Найраба (сирийская провинция Идлиб). Есть версии, что машина принадлежала правительственным войскам Арабской Республики, а уничтожили её турецкие военные.

Падение горящего летательного аппарата попало на видео. Его опубликовал аккаунт Conflict News в социальной сети Twitter.

BREAKING: Helicopter reportedly shot down near Nayrab in Idlib, Syria. pic.twitter.com/ihskTXenWW — Conflict News (@Conflicts) February 11, 2020

Накануне Анкара нанесла удары по 115 объектам армии Сирийской Арабской Республики.

Таким образом страна ответила на атаку на своих военных в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Согласно обнародованным Министерством национальной обороны Турции данным, в результате ударов был убит 101 сирийский солдат, подбито три танка и один вертолёт и уничтожены две артиллерийские позиции. Оборонное ведомство заявило, что турецкая армия продолжает боевые действия «в рамках самообороны».

10 февраля в результате ударов армии Сирии по военной базе в городе Тафтаназ в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных, информировал NEWS.ru. Сообщения местных СМИ об этой атаке оказались противоречивы: согласно одним данным, сирийские военные применили артиллерию, по другим — использовали боевую авиацию.