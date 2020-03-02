https://static.news.ru/photo/30210cf4-5c88-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: צה

Израильские войска напали на пост сирийской армии в Эль-Кунейтре. По данным Израиля, там скрывались снайперы, которые вели огонь по войскам союзников.

Информация о раненых и убитых не поступала. Отмечается, что это уже второй налёт за последние четыре дня. Ранее в результате атаки вертолёта были ранены три бойца сирийских вооружённых сил. О новом ударе представители Израиля сообщили сразу после инцидента, пишет Al-Masdar.

NEWS.ru также сообщал, что 7 февраля, беспилотник ВВС еврейского государства уничтожил транспортное средство в сирийской провинции Эль-Кунейтра, в районе Голанских высот.