Израильские войска напали на пост сирийской армии в Эль-Кунейтре. По данным Израиля, там скрывались снайперы, которые вели огонь по войскам союзников.
Информация о раненых и убитых не поступала. Отмечается, что это уже второй налёт за последние четыре дня. Ранее в результате атаки вертолёта были ранены три бойца сирийских вооружённых сил. О новом ударе представители Израиля сообщили сразу после инцидента,
NEWS.ru также сообщал, что 7 февраля, беспилотник ВВС еврейского государства уничтожил транспортное средство в сирийской провинции Эль-Кунейтра, в районе Голанских высот.
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