Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку: фото поисковой операции Иранские спасатели и военные продолжают искать вертолет президента Раиси

Фото: Azin Haghighi/REUTERS

Поисково-спасательная операция президента Ирана Ибрахима Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горах неподалеку от ирано-азербайджанской границы. На борту, кроме Раиси, были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, сообщило агентство Fars.

В каком состоянии президент Ирана и жив ли он, доподлинно неизвестно. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что он направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. На месте посадки вертолета густой туман, что осложняет поисковую операцию. В Иране призвали молиться за здоровье Раиси.

Минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди отметила, что в поисковой операции задействованы 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

По ее словам, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд также отправился к месту предполагаемого приземления вертолета. По информации агентства Tasnim, темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета. К предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте, и спасатели идут пешком.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны, включая Корпус стражей Исламской революции, на поиски вертолета. Участие в операции примут бойцы отрядов специального назначения.

Поиски президента Ирана и его сопровождающих — в галерее NEWS.ru.