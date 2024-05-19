Вертолет президента Ирана найден? Жив ли Раиси, кто виноват, погибшие

Фото: Azin Haghighi/REUTERS

Поисково-спасательная операция президента Ирана Ибрахима Раиси

В СМИ поступает противоречивая информация о поисковой операции вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Найден ли вертолет, кто там находился, жив ли иранский лидер, кто виноват в крушении?

Найден ли вертолет Раиси

Вечером 19 мая иранское агентство IRNA сообщило, что был установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана.

«Несколько раз была установлена связь с одним из пассажиров вертолета и одним из сотрудников вертолета. Кажется, это был несерьезный инцидент. Мы следим в радиусе двух километров от места происшествия. Я надеюсь, что хорошие новости дойдут до людей», — сказал иранский чиновник.

Позднее Press TV сообщило, что спасатели нашли вертолет президента Ирана.

Однако Иранское общество Красного Полумесяца опровергло сообщения об обнаружении вертолета президента Раиси.

Позднее британская газета The Guardian сообщила, что иранские спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет с президентом Ирана. Информации о состоянии находящихся на борту пока нет.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в первом заявлении после ЧП выразил надежду, что Раиси выжил после жесткой посадки вертолета.

«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — заявил он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за ЧП с вертолетом Раиси. Политик выразил надежду на то, что «в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента» и сопровождавших его чиновников.

«Мы глубоко опечалены тем, что президент Ирана, мой брат Ибрахим Раиси, и его чиновники попали в катастрофу. Мы внимательно следим за инцидентом, находимся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку», — говорится в сообщении политика в соцсетях.

Москва готова оказать содействие в поисках вертолета, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия также может поспособствовать расследованию произошедшего.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси», — сказала Захарова.

Дипломатические источники 12-го канала израильского телевидения заявили, что на Западе уже распространяется мнение о гибели Раиси. По словам инсайдеров, политик мог «не пережить» жесткую посадку своего вертолета.

Других подробностей источники не привели. Они отметили, что судьба Раиси и его спутников по-прежнему остается неизвестной.

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в восточном Азербайджане, 19.05.2024

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горах неподалеку от ирано-азербайджанской границы. На борту, кроме Раиси, были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, сообщило агентство Fars.

До сих пор неизвестно, в каком состоянии президент Ирана и жив ли он. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что он направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. На месте крушения очень плохие погодные условия, густой туман. О пострадавших и погибших не сообщалось — судьба всех, кто находился в вертолете, неизвестна.

Кто причастен к крушению вертолета Раиси

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. В беседе с NEWS.ru он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

«Вторая версия — диверсия. Есть два подозреваемых. Один — условный Запад и Израиль, так как при Раиси нанесли удар по Израилю, а последний ответил на него символически. Раиси поддерживает ХАМАС, хотя речь идет не только о Раиси, ХАМАС поддерживает великий аятолла Али Хаменеи. Другой подозреваемый — внутрииранские конфликты. Дело в том, что Хаменеи достиг весьма преклонного возраста — 85 лет. Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу», — отметил политолог.

Telegram-канал «Резкие речи» не видит в случившемся совпадений и настаивает, что инцидент с Раиси — закономерность.

«Серия явных покушений и убийств относительно нейтральных политиков в разгар русско-украинского кризиса, а шире — новой холодной войны — это что, совпадение? Только дурачок в шапочке из фольги заметит закономерность? <...> Фицо, наверное, сам прыгнул под пулю — жить устал, на чердаке дачи под Пьенинами уже нашли его дневник, где он признавался в суицидальных мыслях. А у Раиси просто вертолет был неисправный, работнички и эсбэшка вместо десятых проверок и диагностик кушали кебабы и пили чай с шоколадными конфетами?» — иронизирует автор канала.

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