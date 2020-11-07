Верховный лидер Ирана раскритиковал выборы в США

https://static.news.ru/photo/09483056-2133-11eb-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем.

Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии, — написал Хаменеи в Twitter.

The situation in the US & what they themselves say about their elections is a spectacle! This is an example of the ugly face of liberal democracy in the US. Regardless of the outcome, one thing is absolutely clear, the definite political, civil, & moral decline of the US regime. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 7, 2020

Ранее Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Дональд Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.