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Ближний Восток

Верховный лидер Ирана раскритиковал выборы в США

22:48, 07 ноября 2020
Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем.

Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии, — написал Хаменеи в Twitter.

Ранее Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Дональд Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.

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