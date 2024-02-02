Верховный лидер Ирана отдал четкий приказ в рамках возможной войны с США NYT: верховный лидер Ирана приказал избегать прямой войны с США

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений между сторонами после атаки на американскую военную базу, сообщает издание New York Times со ссылкой на иранские источники. Кроме того, было приказано дистанцироваться от действий группировок, убивших американских военных.

Как сообщает издание, на этой неделе состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана в целях выработки стратегии по ситуации. Отмечается, что после того, как участники озвучили аятолле Хаменеи свои планы, он дал четкий приказ избегать прямой войны с США.

При этом Иран готовится к ответным действиям, если США предпримут попытку осуществить удар возмездия. По данным источников издания, иранское командование привело вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, также активированы системы ракетной обороны, а вдоль границы с Ираком разместили баллистические ракеты.

28 января беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате которой погибли трое американские военных, еще 40 солдат пострадали. Ответственность за это США возложили на связанные с Ираном группировки, действующие в регионе.