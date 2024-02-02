Великобритания и США ударили по Йемену

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Армии Великобритании и США нанесли по меньшей мере четыре удара по объектам мятежников из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена, сообщает телеканал Al Masirah. Атаки пришлись на район Аль-Джарр в провинции Хаджа.

Район Аль-Джарр находится в 100 километрах от побережья Красного моря. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее лидер хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси призвал президента США Джо Байдена заняться решением проблем в собственной стране вместо разжигания войн в других государствах. В обращении аль-Хуси напомнил американскому лидеру о миграционном кризисе.

Он посоветовал Байдену уделить внимание ситуации на американо-мексиканской границе в Техасе. Лидер «Ансар Аллах» указал на напряженность между властями штата и Вашингтоном в связи с миграционным кризисом.

Также в ночь на 1 февраля Вооруженные силы США уничтожили 10 беспилотников йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах». В Пентагоне утверждают, что беспилотники хуситов представляли опасность как для военных, так и для торговых кораблей, плавающих в водах Красного моря.