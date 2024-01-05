Ведущая израильского телеканала вышла в эфир с пистолетом Ведущая телеканала Channel 14 Литал Шемеш вышла в эфир с пистолетом за поясом

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Ведущая новостей израильского телеканала Channel 14 Литал Шемеш вышла в эфир, вооруженная пистолетом, пишет Тhe New York Post. Издание опубликовало фото, на котором видна рукоять пистолета, который ведущая заткнула за пояс брюк за спиной.

Шемеш была сфотографирована на рабочем месте вооруженной 2 января. До этого она неоднократно публиковала в соцсетях фото, на которых она практикуется в стрельбе, а также в полном боевом обмундировании.

Телеведущая является резервисткой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атаку боевиков палестинского движения ХАМАС в начале октября она назвала «вторым холокостом». Шемеш также призывала к всеобщей мобилизации и вторжению в сектор Газа.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По его словам, Израиль намерен выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, в свою очередь, сообщил, что после окончания операции в секторе Газа контроль над гражданским управлением будет передан местным палестинцам. Он подчеркнул, что Израиль не планирует оставаться на территории анклава после выполнения всех задач.