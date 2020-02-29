Власти США намерены к 27 августу 2020 года снять санкции с членов террористического движения «Талибан» (запрещена в России).
О сроках пересмотра действующих санкций было заявлено в тексте соглашения между США и талибами, подписанного в Дохе,
Ранее мирное соглашение подписали спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров террористической группировки Абдулла Гани Барадар. На процедуре подписании документа госсекретарь Майкл Помпео напомнил, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.
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