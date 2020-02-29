https://static.news.ru/photo/88e4939a-5b09-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/Xinhua/Global Look Press

Власти США намерены к 27 августу 2020 года снять санкции с членов террористического движения «Талибан» (запрещена в России).

О сроках пересмотра действующих санкций было заявлено в тексте соглашения между США и талибами, подписанного в Дохе, передаёт ТАСС.

Ранее мирное соглашение подписали спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров террористической группировки Абдулла Гани Барадар. На процедуре подписании документа госсекретарь Майкл Помпео напомнил, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.