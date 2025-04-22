Туристы в Израиле отправляют детей к акулам ради фото Отдыхающий на пляже в Израиле отправил ребенка к акулам ради фотографии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Взрослые отдыхающие на пляже в Израиле отправляют детей к акулам, чтобы сделать яркие кадры, пишет Telegram-канал «Голос Израиля». Отмечается, что этих животных специально прикармливают ради фотографий. Сами взрослые продолжают купаться рядом с акулами, несмотря на опасность.

На представленных кадрах видно, как взрослый что-то кричит девочке, которая стоит по пояс в море в купальнике. Ребенок прижимает руки к груди, пока рядом плавают опасные хищники. Рядом находится мальчик, который кричит от страха. Остальных отдыхающих происходящее не смущает, они продолжают снимать все на смартфоны и не выходят из воды.

Местные власти предупредили жителей о появлении большого количества акул на пляжах. Так, управление природы и парков Израиля призвало воздержаться от взаимодействия с хищниками и не приближаться к ним.

Ранее в Израиле приступили к поискам мужчины, который пропал без вести после нападения акулы у берегов Хадеры. По данным местных СМИ, пляж закрылся для посетителей. Полиция пообещала уведомить, когда снимут ограничения. Акулы притягиваются к побережью из-за теплой воды со станции Электрической компании Израиля. Журналисты отметили, что это привлекает хищников.