В ЮНИСЕФ ужаснулись от бомбардировок школ в секторе Газа ЮНИСЕФ: при обстреле двух школ в секторе Газа погибли женщины и дети

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил в Twitter (X) о многочисленных жертвах среди детей в результате ударов по двум школам в Газе. В международной организации потребовали немедленно прекратить боевые действия, в результате которых гибнут гражданские.

Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы «Аль-Фахура» и «Таль Аль-Заатар» в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены. Дети, школы и приюты не являются мишенью. Немедленное прекращение огня необходимо сейчас! — заявили в ЮНИСЕФ.

Ранее сообщалось, что в городе Джабалии от обстрелов ЦАХАЛ погибли 200 человек. Все они укрывались в здании школы. Удар был нанесен в районе «Аль-Фахуры» на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения прятались мирные жители, которые были вынуждены покинуть дома, спасаясь от бомбардировок.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявляла, что 34 новорожденных и 126 тяжелобольных пациентов находятся под угрозой бомбардировок в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. ЦАХАЛ требует эвакуировать всех из здания стационара, поскольку учреждение находится в зоне проведения наземной операции.