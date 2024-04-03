В японской Окинаве объявили угрозу цунами после землетрясения JMA: угроза цунами объявлена для японских островов в Окинаве после землетрясения

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS/Global Look Press

Японским островам, входящим в префектуру Окинава, угрожает цунами высотой три метра, передает национальное метеорологическое управление. По их информации, природный катаклизм возник после землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Тайваня.

Удар волны по островам Миякодзима и Яэяма ожидается в 09:10 по местному времени (03:10 мск), отметили метеорологи. Данные о том, дошла ли волна до побережья, не приводятся. Цунами достигнет островов, расположенных в районе основного острова префектуры, примерно в 10:00 по местному времени (04:00 мск), констатировали в управлении.

Накануне землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, передала пресс-служба Главного метеорологического агентства страны. Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось. Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС не поступало.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.