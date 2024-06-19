В Японии объявили о резком снижении импорта из России Минфин Японии: общий импорт из России снизился в мае на 32,2%

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Импорт из России в мае снизился на 32,2%, передает Минфин Японии со ссылкой на данные по внешней торговле. По информации ведомства, экспорт на российскую территорию также сократился 21,8%.

В денежном эквиваленте отправка товаров и ресурсов в Россию составила 27,81 млрд иен ($176 млн), следует из документа. Импорт оказался равен 64,25 млрд иен ($406,5 млн). Общий товарооборот в мае остановился на показателе чуть более 92 млрд иен ($582,5 млн).

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна в течение последних двух лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны. В частности, министр имел в виду Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку.

Кроме того, директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал, что товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала 2024 года достиг $1,3 млрд, Москва стала первой в ненефтяном экспорте, подчеркнул он. Только за четыре месяца 2024 года отечественных товаров импортировали на сумму $350 млн.

До этого член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в РФ и работа над улучшением торговли между двумя странами.