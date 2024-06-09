В Великобритании оценили сообщения об ударе хуситов по эсминцу Минобороны Британии не подтвердило удар хуситов по эсминцу HMS Diamond

Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны Великобритании сообщило, что информация, распространенная йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), об ударе по эсминцу HMS Diamond ВМС Великобритании не соответствует действительности, передает Reuters. До этого хуситы заявили об успешной атаке в Красном море.

Эти утверждения не соответствуют действительности, — сказал представитель оборонного ведомства.

О результативной атаке рассказал военный представитель организации Яхья Сариа сегодня, 9 июня. По его словам, зафиксировано прямое попадание в цель.

После того как неподалеку от берегов Йемена была совершено нападение на британский танкер, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют хуситы.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров, заявили аналитики.