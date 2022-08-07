В турецкой Анталье произошло землетрясение

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В турецком городе Каш в провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает местное Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Колебания земной поверхности зафиксировали 7 августа в 11:02 по местному времени.

Отмечается, что землетрясение произошло на Средиземноморском побережье, его очаг находился на глубине 32 км. Землетрясение магнитудой в 4,1 считается умеренным — при нем можно заметить легкое колебание и дребезжание предметов, стекол, а также скрип дверей.

В последний раз о землетрясении в Анталье сообщалось в июне — его очаг находился на глубине 14,2 км, а магнитуда так же составляла 4,1.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследования РАН Сергей Пулинец оценил возможность землетрясения в Москве в ближайшее время. По его словам, единственное, чего следует опасаться, — природных катаклизмов, происходящих в других частях материка, «отголоски» которых могут дойти и до столицы России. При этом он отметил, что даже если землетрясения в других странах и затронут Москву, то они не станут критичными для существования инфраструктуры — «максимум будут качаться люстры».