В Турции заявили о готовности отстроить порт в Бейруте

https://static.news.ru/photo/50d621c4-d95a-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Турция готова отстроить порт в ливанском Бейруте и прилегающие к нему здание, пострадавшие от мощного взрыва, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.

Турция готова отстроить серьёзно повреждённый порт в Бейруте и прилегающие здания. (На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном. — NEWS.ru) Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте, — сказал Октай на пресс-конференции.

Он также напомнил, что в Бейруте работают турецкие поисково-спасательные команды.

Кроме того, Октай отметил. Что пострадавшие при взрыве в случае необходимости могут быть доставлены в Турцию на самолётах скорой помощи для прохождения лечения.

Прогремевший четыре дня назад в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты МЧС России за сутки обследовали тысячу квадратных метров завалов в пострадавшем от взрыва Бейруте.