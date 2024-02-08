В Турции задержали женскую банду, грабившую квартиры русскоязычных В Турции задержали банду, грабившую квартиры русскоязычных жителей

В Турции задержали женскую банду, которая обворовала свыше 50 квартир русскоязычных жителей города Мерсин, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, полицейские устроили засаду, благодаря которой удалось поймать двух мужчин и десять девушек. Некоторые из них оказались несовершеннолетними, после допроса их отпустили.

Как отмечается в публикации, во время расследования выяснилось, что члены банды парковались возле разных домов и следили за потенциальными жертвами. При обысках у них изъяли отвертки и различные приспособления для вскрытия дверей.

Ранее сообщалось, что банда грабила жилье граждан России, Белоруссии и Украины. Кражи начались в мае прошлого года. Злоумышленники выслеживали потенциальных жертв до места жительства, дожидались их ухода из дома, вскрывали замки отмычками и похищали деньги и драгоценности. Иногда они попадались на глаза жильцам, поскольку вламывались в квартиры в их присутствии. В этих случаях девушки сразу же убегали. Общий размер ущерба от действий преступниц превышает $1,5 млн (134 млн рублей).

Между тем в Новосибирске будут судить шесть человек, обвиняемых в создании борделя. На скамье подсудимых окажутся 50-летняя организатор преступной группы и пять ее помощников. Им вменяют статьи о вовлечении в занятие проституцией организованной группой и организации занятия проституцией другими лицами.