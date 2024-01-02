В Турции задержали израильских шпионов Полиция Турции задержала свыше 30 человек, шпионивших в пользу Израиля

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Сотрудники турецкой полиции задержали 33 человека по подозрению в работе на спецслужбы Израиля, сообщает телеканал TRT Haber. У задержанных обнаружили порядка €143 тысяч и $23 тысяч, огнестрельное оружие без лицензии и цифровые материалы, доказывающие противоправную деятельностью подозреваемых в шпионаже.

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил информацию об арестах в Twitter (X). Он уточнил, что задержанные следили за иностранными гражданами для дальнейшего их похищения. Операция проводилась в восьми провинциях и координировалась из Стамбула. Подозреваемых задержали по 57 адресам, большинство из них были арестованы в Стамбуле.

В рамках операции, проведенной в восьми провинциях, которая координировалась в Стамбуле, по 57 адресам задержаны 33 человека по подозрению в работе на территории нашей страны на службу разведки Израиля, — написал турецкий министр.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России. По его словам, государства охотятся за разработками в сфере вооружения и ценными кадрами. Руководитель ведомства уверен, что это было всегда и будет продолжаться в будущем.