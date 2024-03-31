В Турции задержали десятки человек по подозрению в причастности к ИГИЛ МВД Турции отчиталось о задержании 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ

Фото: Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Турции задержали 51 человека по подозрению в причастности к деятельности группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в ходе масштабной спецоперации, сообщил в Twitter(X) глава МВД республики Али Ерликая. По его словам, во вторник, 26 марта, органы безопасности задержали 147 жителей страны по аналогичным обвинениям.

В результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГИЛ задержан 51 человек, — написал он.

Ерликая уточнил, что мероприятия по выявлению подозреваемых также проведены в Стамбуле и Анталье. В ходе обысков у задержанных было обнаружено большое количество документов, связанных с деятельностью террористов. При этом, как до этого отчитывался министр, в период с 1 июня 2023 года по 25 марта текущего года силовики выявили более 2,9 тысячи подозреваемых, около 700 из них арестованы. По его словам, подобные рейды проводятся в разных частях республики на регулярной основе.

Ранее официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли осуществить только при поддержке иностранной разведки. Он пояснил, что для такой масштабной террористической операции должен быть спонсор и информатор.