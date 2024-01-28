В Турции сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле Milliyet: одного из совершивших нападение на церковь в Стамбуле задержали

Фото: Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. В ходе налета погиб один человек.

Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек, — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, инцидент произошел в 11:40. Двое неизвестных были в масках и «принимали участие» в воскресной молитве. В результате стрельбы погиб один человек, турецкий гражданин.

Ранее греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в церкви было около 50 человек. По информации МИД Палестины, два человека погибли, несколько десятков пострадали.

Австрийские правоохранители задержали четверых исламистов, которых подозревают в подготовке теракта в Вене. Отмечается, что задержанные могли планировать нападение на собор Святого Стефана в центре столицы Австрии — одно из самых многолюдных мест в период рождественских праздников.