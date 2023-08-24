В Турции сообщили о продолжении переговоров по разморозке зерновой сделки

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Анкара продолжает консультации с Москвой, Киевом, а также представителями ООН по вопросу возобновления работы гуманитарного коридора в Черном море для вывоза украинского зерна, сообщает TRT, ссылаясь на представителя Минобороны Турции. В ведомстве уверены, что сейчас нет альтернатив зерновой сделке.

Наша позиция по зерновой инициативе является четкой. Мы являемся сторонниками продолжения зерновой сделки, которая показала себя успешно и доказала свою пользу. Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной, — рассказали в министерстве.

По словам собеседника, контакты идут в координации с МИД Турции. Он также подчеркнул, что позиция турецкой стороны — соблюдение странами Черноморского бассейна принципа региональной собственности.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены требования российской стороны. Как уточнил глава государства, речь идет о выводе из-под санкций поставок зерна и удобрений из РФ на мировые рынки.

На этом фоне стало известно, что Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, но есть проблемы, связанные с банковскими процессами. Пока это неразрешенный момент, хотя обсуждения продолжаются.