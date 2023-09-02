В Турции шесть пассажиров автобуса погибли в ДТП Шесть человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Турции

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В городе Денизли на юго-западе Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, сообщает A Haber. В результате аварии шесть человек погибли, 43 пострадали. Канал добавляет, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.

Согласно экстренным сообщениям, в провинции Хоназ грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус. По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 человек пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

До этого стало известно, что 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты. Прокуратура проводит расследование обстоятельств и причин аварии.