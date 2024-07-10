В Турции сделали заявление по Черному морю МО Турции: Анкара не допустит превращения Черного моря в арену боевых действий

Фото: U.S. Secretary of Defense

Яшар Гюлер

Турция не допустит превращения Черного моря в арену боевых действий, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер в интервью американскому журналу Politico. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Турция на сегодняшний день является единственной страной, которая смогла объединить на переговорах на высоком уровне обе стороны украинского конфликта.

Турция на сегодняшний день является единственной страной, которая смогла объединить на переговорах на высоком уровне обе стороны, участвующие в войне. Мы не допустим превращения Черного моря в арену стратегической войны, — сказал Гюлер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане заявил журналистам, что рассчитывает на возобновление работы зернового коридора в Черном море. По его словам, стороны намерены продолжать работу над решением вопросов по российскому участку коридора.

До этого турецкий лидер сказал Путину, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков по этому поводу отметил, что Эрдоган хочет стать посредником, но, по его мнению, непонятно, что он подразумевает под этим.