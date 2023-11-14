В Турции рассказали, когда иск против Нетаньяху поступит в МУС Адвокат Бекироглу: иск против Нетаньяху от граждан Турции еще не направили в МУС

Фото: Erik Marmor/JINI/Global Look Press

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от турецких граждан по обвинению в геноциде в секторе Газа еще не направляли в Международный уголовный суд (МУС), сообщил ТАСС адвокат Бурак Бекироглу, ставший одним из трех инициаторов обращения. По его словам, сейчас заявление рассматривается в Минюсте Турции.

Мы передали свое заявление в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула для отправки в прокуратуру МУС. Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений Министерства юстиции [Турции] по системе UYAP, оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели, — сообщил Бекироглу.

Инициаторы иска рассчитывают, что в Гааге будет начато расследование. Бекироглу отметил, что они подробно уведомили о преступлениях, инкриминируемых Нетаньяху. Адвокат полагает, что если после фактического расследования прокуратура МУС запросит разрешение на разбирательство у палаты предварительного производства, то против премьер-министра Израиля начнут разбирательство по существу.

Любой международный протест или давление судебного иска замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду, и принесут облегчение этим беззащитным людям, — подчеркнул он.

Ранее турецкий юрист Метин Кюлюнк в качестве доказательства опубликовал первую страницу обращения в Twitter (X). По его словам, обвинения в отношении Нетаньяху о геноциде гражданского населения в анклаве изложены на 23 страницах.