В Турции рассказали, к чему приведет наличие ядерного оружия у Израиля Глава МИД Турции: наличие у Израиля ядерного оружия может привести к эскалации

Наличие у Израиля ядерного оружия может привести к эскалации гонки вооружений, заявил Al Jazeera глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, эта ситуация неблагоприятна как для региона, так и для всего мира. Он считает, что необходимо денуклеаризировать Ближний Восток.

Продолжающееся обладание Израилем ядерным оружием в сочетании с неспособностью денуклеаризировать регион приведет к эскалации гонки ядерных вооружений. Это неблагоприятная ситуация как для региона, так и для всего мира, — сказал Фидан.

Ранее он сообщил, что Анкара может порвать дипломатические отношения с Тель-Авивом. При этом Фидан отметил необходимость участия в процессе одновременно нескольких исламских стран.

По словам министра, исламские страны должны проявлять взаимную поддержку и действовать солидарно. Он также подчеркнул необходимость извлечения уроков из предыдущих ситуаций и действия единым фронтом. Хотя для Анкары возможен разрыв отношений с Израилем, Фидан отметил, что в данный момент не стоит фокусироваться именно на этом вопросе.

До этого глава МИД Турции выразил мнение, что насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние. По его мнению, Тель-Авив должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию.