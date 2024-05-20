В Турции раскрыли детали крушения вертолета с Раиси Министр транспорта Турции Уралоглу: вертолет с Раиси не подавал сигналов

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г.

Турция не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала TRT Haber. По его словам, система была отключена или отсутствовала.

В первую очередь, мы следили за тем, подавал ли вертолет сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолет не был оснащен такой системой, — сказал турецкий министр.

Уралоглу обратил внимание на то, что район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции. Именно турецкий беспилотник нашел обломки вертолета.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Технический директор института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Чанушкин предположил, что причиной крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси был сбой в системе предупреждения столкновений. По его словам, это оборудование обеспечивает безопасность полетов в горных районах в условиях плохой видимости.