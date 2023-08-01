В Турции ранили сотрудницу шведского консульства

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Неизвестный мужчина напал на консульство Швеции в Измире на западе Турции, сообщает новостной портал Mynet. По данным СМИ, тяжелое ранение получила сотрудница дипмиссии.

Портал отмечает, что нападавший имел сирийское гражданство. Вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

Ранее двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в столице Швеции Стокгольме. Акция проходила неподалеку от здания парламента страны с разрешения местной полиции и в присутствии около 50 человек, большинство из которых были представителями СМИ. Наблюдавшие за происходящим мусульмане протестовали против такого обращения с Кораном, а также призывали мигрантов выйти из-под защиты полиции, чтобы «поговорить с глазу на глаз».

Одним из участников акции был Салван Момик, который в конце июня в первый день Курбан-байрама вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Все это он проделал перед зданием мечети в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что в Дании местные радикалы сожгли по меньшей мере три экземпляра Корана. Две акции прошли у посольств Турции и Египта в Копенгагене, а третья — у дипмиссии Пакистана.