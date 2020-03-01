Трое сотрудников Sputnik Турция в Анкаре не выходят на связь с вечера 29 февраля, после того как отправились в полицию для дачи показаний по поводу нападения.
Об этом
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в квартиры журналистов ворвались группы неизвестных людей и, выкрикивая оскорбления и угрозы, попытались выломать двери.
Напавшие скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Журналисты подали заявление в полицию.
Как писал NEWS.ru, 20 февраля Министерство госбезопасности Луганской народной республики возбудило уголовное дело против внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса. Его обвиняют в возбуждении ненависти.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен