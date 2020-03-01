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США и Турция обсуждают возможность временно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot на южных рубежах Сирии, заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на вопрос журналистов по поводу переговоров с Анкарой после гибели 36 военнослужащих республики.

Мы много разговариваем с президентом Эрдоганом. Мы говорим с ним о [просьбе], — передаёт портал AMN со ссылкой на Белый дом. Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате...