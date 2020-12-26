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Ближний Восток

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4

10:06, 27 декабря 2020 25
Фото: EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Турции 27 декабря.

Эпицентр стихийного бедствия расположен на глубине 10 км чуть западнее города Сивридже с населением около 5,4 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 9:37 по местному времени (совпадает с московским).

В администрации провинции Элязыг сообщили, что, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Пока информации о негативных последствиях землетрясения нет. Наши специалисты продолжают изучать ситуацию в регионе. Мы продолжим информировать вас, — подтвердил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

В конце октября на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островахЖертвами стихийного бедствия стали более 100 человек.

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