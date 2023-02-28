В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее в ночь на 25 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано 23 февраля. Толчки ощущались в провинции Хатай. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Магнитуда очередного землетрясения в Турции составила 5,0. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.