В Турции произошло новое землетрясение Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Турции

Фото: 41.mchs.gov.ru

На территории Турции в пятницу, 10 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в восьми километрах на юго-запад от города Кайсери. Его население составляет порядка 592 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате подземных толчков.

Позже в стране произошли еще несколько землетрясений магнитудой 4,7–5,6. Подземные толчки ощущались 23, 25, 27, 28 февраля. Число погибших от катаклизмов достигло 45 089 человек.