В Турции произошло еще одно землетрясение Землетрясение магнитудой 5 произошло в Турции

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5. Оно было зарегистрировано в пятницу, 24 марта. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр стихии располагался в 65 километрах на северо-запад от города Кахраманмараш. Его население составляет около 376 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате катаклизма не сообщается.

Турция с 6 февраля столкнулась с разрушительными землетрясениями. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превышает 46 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила, что в денежном выражении ущерб, который был нанесен Турции в результате землетрясений, может превышать $100 млрд. Наибольший ущерб был нанесен провинции Хатай, где от землетрясений разрушились сотни тысяч домов. Ситуацию на этой территории она назвала «апокалиптической».