В Турции придумали способ борьбы с воровством украинцев В отелях Турции начали появляться полотенца с российским гербом для борьбы с воровством

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В Турции придумали новый способ защитить имущество отелей от украинцев. Чтобы избежать воровства с их стороны, некоторые отельеры стали размещать российский герб на полотенцах, которые оставляют для гостей в номере, сообщает EADaily со ссылкой на российского журналиста Антона Коробкова-Землянского. Герб вышивается прямо на ткани.

На курортах Турции персонал отелей начал выдавать полотенца с гербом России для того, чтобы предотвратить их воровство украинцами, — написал журналист.

Отмечается, что такое новшество появилось в нескольких курортных отелях. Их частыми гостями становятся украинцы и россияне. В комментариях в Telegram-канале Коробкова-Землянского пользователи разделились во мнениях. Часть из них предложила турецким отельерам размещать герб и флаг РФ также на халатах и тапочках. Другие же отметили, что украинцы могут надругаться над предметами с символом русской государственности.

Ранее стало известно, что в Чехии готовят реестр автомобилей с украинскими номерами, чтобы в дальнейшем их владельцев можно было штрафовать. Перечень составит чешское Министерство транспорта по просьбе городских и сельских советов, которые потеряли доходы из-за невозможности доставлять штрафы украинским водителям.