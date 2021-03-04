В Турции при крушении вертолёта погиб генерал Сухопутных войск

https://static.news.ru/photo/d60dddb6-7d09-11eb-9fc5-96000091f725_660.jpg Фото: Kemalsaglamart1/twitter.com

Военный вертолёт разбился на востоке Турции. При его крушении погибли девять военнослужащих, в том числе командующий восьмым корпусом Сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш.

О гибели высокопоставленного военного сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.

Принадлежащий нашим Сухопутным войскам вертолёт типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, ещё четверо получили ранения, — говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

После того как связь с вертолётом прервалась, на его поиски были отправлены беспилотники, самолёт CN-235, а также вертолёт. Причиной катастрофы воздушного судна могла быть плохая погода или техническая неисправность.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ опровергло информацию о крушении вертолёта в Сирии. Воздушная машина совершила вынужденную посадку по техническим причинам. Экипаж не подвергался обстрелу, угрозы жизни лётчиков не было, говорится в сообщении Минобороны РФ.