В Турции предрекли Украине поражение в конфликте с Россией Обозреватель Оздемир: Украина проиграет в конфликте с РФ и потеряет территории

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией и потерять оставшиеся территории, сообщил обозреватель Юсель Оздемир в статье для газеты Evrensel. По его словам, главным инициатором противостояния является не Киев, а Запад, который использовал ситуацию ради личной выгоды.

Шансы Украины на победу в конфликте с каждым днем снижаются. <...> В конце конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все, — говорится в публикации.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в странах Запада в частном порядке признают, что Украина проиграет в конфликте с Россией, хотя публично поддерживают Киев. Он считает, что Украина не получает все обещанные ранее вооружения, а некоторые союзники вообще отказываются ей помогать.

В свою очередь бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что российские войска займут Одессу ради защиты Крыма. По его словам, кроме этого города Украина может потерять еще пять областей и выход к Черному морю. Он возложил вину за такой сценарий на украинцев, поскольку те отказались от переговоров с Москвой.

До этого профессор современной истории в eниверситетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс заявил, что Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится. При этом, по мнению специалиста, Киев не вернет четыре новых российских региона.