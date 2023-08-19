В Турции предрекли обрушение 100 тысяч домов в случае землетрясения Сейсмолог Герюр: в Стамбуле обрушатся 100 тысяч домов в случае землетрясения

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В случае землетрясения в Стамбуле могут обрушиться порядка 100 тысяч домов, заявил ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр изданию Hurriyet. Он предупредил, что проживающие в этих домах люди могут стать жертвами стихии, и призвал принять меры по обеспечению их безопасности.

Гибель ожидает людей в 100 тысячах зданий в Стамбуле. Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности, — цитирует эксперта газета.

Герюр также высказался за принятие в стране закона, который будет предусматривать строительство сейсмоустойчивого жилья. Сейсмолог напомнил, что ранее с такой инициативой уже выступал министр окружающей среды Мехмет Ожасек и она касалась непосредственно Стамбула. Герюр подчеркнул, что закон должен распространяться на все турецкие города.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения в Стамбуле могут произойти до 2030 года. Эксперт напомнил, что Турция с точки зрения сейсмической угрозы расположена в опасном месте, и отметил, что следующее крупное землетрясение в Турции с большой вероятностью произойдет на северной ветке Анатолийского разлома, где находится Стамбул.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.