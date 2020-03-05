https://static.news.ru/photo/0ff5a234-5ec0-11ea-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Посол РФ в Турции Андрей Карлов Фото: Dmitry Ermakov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Турции потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла в стране Андрея Карлова. Остальные 23 человека считаются виновными.

Суд в Анкаре назначил следующее заседание по данному делу на 31 марта.

Ожидается, что на нём будут выступать адвокаты обвиняемых, сообщает радио Sputnik.

Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в столице Турции во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

Как ранее писал NEWS.ru, отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.