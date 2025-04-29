В Турции перевернулся автобус с российскими туристами Туристический автобус с 25 россиянами перевернулся по пути в турецкий город Сиде

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Туристический автобус с 25 россиянами перевернулся на пути из аэропорта Антальи в Сиде, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пострадали 18 пассажиров и водитель.

Канал отметил, что во время движения водитель автобуса потерял управление, в итоге транспорт съехал в кювет в районе Гюндогду. После падения он столкнулся с теплицей.

Ранее один человек погиб и трое пострадали во время происшествия в Сулакском каньоне в Дагестане. В результате опрокидывания лодки погибла девушка 1992 года рождения. Еще две девушки 1991 года рождения получили травмы, также пострадал мужчина 1988 года рождения. У них травмы и ушибы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, транспортное средство столкнулось со скалой. Всего на борту находились восемь человек. На месте происшествия работали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

До этого стало известно о гибели туристы на Эльбрусе. Специалисты транспортировали тело на поляну Азау и передали полиции. По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии зарегистрированная тургруппа из трех человек отправилась в горы. В ходе похода руководителю восхождения, 59-летнему мужчине, стало плохо.