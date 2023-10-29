В Турции отреагировали на призыв к дипломатам Израиля покинуть страну Anadolu: израильские дипломаты покинули Турцию за 10 дней до призыва главы МИД

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Эли Коэн

Израильские дипломаты покинули Турцию 19 октября, сообщает Anadolu со ссылкой на представителя МИД страны. В министерстве выразили недоумение, кому глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн дал указание уехать из Турции.

В Турции сейчас нет израильских дипломатов, они уже покинули нашу страну. 18 октября в ноте, направленной в наше министерство, сообщалось, что они покинут Турцию с 19 октября из соображений безопасности, — сказал представитель МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел митинг в поддержку Палестины в Стамбуле. Во время своего выступления политик пообещал объявить Израиль военным преступником, а также назвал страну «оккупантом».

Кроме того, турецкий лидер заявил, что Израиль является в руках Запада пешкой, которую можно будет принести в жертву. По словам главы республики, мир раскрыл «коварную и грязную тактику» стран Запада. До этого Эрдоган выразил мнение, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки.

Позднее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив отзывает своих дипломатических представителей из Турции после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестины. Он отметил, что решение принято для переоценки отношений с Анкарой.