В Турции опровергли проведение тайных переговоров по зерновой сделке

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, ее инициативы предельно открыты, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого в западных СМИ появилась информация о том, что в Анкаре обсуждаются альтернативные маршруты поставок зерна.

Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев. <...> Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны — препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах, — сказал источник.

В администрации турецкого президента отметили, что публикации западных СМИ настроены на демонизацию Турции. Между тем Анкара активно работает над возобновлением зерновой сделки, учитывая ожидания всех заинтересованных сторон.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, действие которой закончилось в прошлом месяце. Согласно трехстороннему документу, предполагается поставлять российское зерно в ряд бедных стран. В частности, речь идет об африканском континенте. Согласно соглашению, Турция будет выступать в качестве организатора, а Катар — как спонсор поставок.

До этого отмечалось, что Турция ведет переговоры с представителями ООН, странами Запада и Россией по поводу возобновления черноморской инициативы. Однако к настоящему времени никаких конкретных решений стороны пока не приняли.