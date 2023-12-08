В Турции оценили риск мощного землетрясения в Стамбуле Сейсмолог Гёрур: риск сильного землетрясения в районе Стамбула чрезвычайно высок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Риск мощного землетрясения в районе Стамбула в любой момент составляет 47%, это очень высокий показатель, заявил телеканалу Haber Global турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр. По его словам, тектонический разлом может произойти либо в районе Кумбургаз в Мраморном море, либо в районе Принцевых островов. От этого, отметил эксперт, будет зависеть магнитуда подземных толчков.

Вероятность возникновения в любой момент сильного землетрясения в районе Мраморного моря, где проходит линия тектонического разлома [и расположен Стамбул], весьма высока. Для Стамбула этот риск составляет 47%, — сказал Гёрур.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки ощущались в европейской части города. Их эпицентр находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы, очаг залегал на глубине 11 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.