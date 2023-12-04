Автобус с пассажирами обстреляли из винтовки в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Турции обстреляли пассажирский автобус, сообщает телеканал «Звезда». В салоне в этот момент находились 33 человека. Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону транспорта из винтовки и скрылся. Обошлось без пострадавших.

Автобус выехал с автовокзала Эрбаа и следовал в Стамбул, когда случилось нападение. Пули пробили крышку двигателя и повредили дизельный фильтр. Злоумышленника разыскивают. Его мотивы неясны.

На прошлой недели двое неизвестных открыли огонь по автобусной остановке с людьми недалеко от въезда в Иерусалим. Трое человек погибли, восемь получили ранения. Нападавших застрелили на месте. Израильская полиция расценила случившееся как теракт.

До этого посетитель гипермаркета Walmart города Бивер-Крик в штате Огайо США открыл огонь по людям. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Нападавшего также застрелили.

Инцидент со стрельбой произошел и в Новосибирске. Местный житель открыл огонь в центре города после ссоры с женщиной. Это произошло на улице Депутатской. После разговора с девушкой, которая держала на руках ребенка, мужчина достал из багажника автомобиля автоматическую винтовку, после чего сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал.