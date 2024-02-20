Госбанк Турции назвал условия для открытия счетов россиянам Представитель Ziraat: госбанки Турции открывают счета россиянам с ВНЖ

Фото: Siegfried Grassegger/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам РФ, заявил РИА Новости представитель филиала кредитного учреждения Ziraat в Анкаре. Он добавил, что условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и права на работу.

Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза, — говорится в сообщении.

О проблемах с обработкой платежей сообщило турецкое издание Ekonomim. Его источники утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости утверждал, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.

Об отказе турецких банков работать с Россией ранее также писал «Коммерсант». Утверждалось, что это связано с ограничениями, введенными против России, а также с новым указом о вторичных санкциях, подписанным президентом США Джо Байденом.

Ранее источник в банковском секторе сообщил, что США предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России из-за санкций. По его словам, предупреждения Вашингтона порой доходят до угроз.