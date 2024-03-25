Омбудсмен рассказал, как теракт в «Крокусе» может быть связан с Украиной Омбудсмен Малкоч: теракт в «Крокусе» устроили для срыва переговоров РФ и Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла»

Атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» устроили для того, чтобы не допустить мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч. В беседе с газетой Sabah он отметил, что каждый раз, когда между Россией и Украиной возникает «атмосфера мира», происходят события, делающие переговоры невозможными.

Это нападение — дело рук тех, кто не хочет мира. Всякий раз, когда между Россией и Украиной создается атмосфера мира, происходит событие, — сказал омбудсмен.

Малкоч выразил уверенность в том, что определенный прогресс на пути к мирному соглашению между Москвой и Киевом был достигнут за недели до теракта. События, произошедшие в Московской области, он расценивает как намеренный саботаж.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемые в теракте в концертном зале не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или же ему поступила соответствующая команда.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона могла подготовить террористам, открывшим стрельбу в «Крокусе», возможность для перехода государственной границы. Он напомнил, что подозреваемых задержали в Брянской области, когда они через лес пробирались к границам Украины.